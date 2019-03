Desfile anima foliões e campeões do Carnaval Tradição serão conhecidos hoje

Foi ao som dos batuques das Ala Ursas que o Carnaval Tradição de João Pessoa se encerrou no ano de 2019. Em uma Duarte da Silveira completamente tomada de foliões, os ursos passaram trazendo animação e encantamento. Os campeões dos quatro grupos serão conhecidos já nesta terça-feira (4), a partir das 9h, quando serão abertos os envelopes com as notas dos jurados.

O Carnaval Tradição é realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Liga Carnavalesca (Licarjope), Associação dos Clubes de Orquestra de Frevo, Liga Independente das Escolas de Samba e Associação dos Ursos Carnavalescos.

A festa nesta segunda-feira (3) teve início às 17h com o desfile das agremiações convidadas. Logo em seguida, a competição pelo título de melhor Ala Ursa do Carnaval de João Pessoa teve início com o desfile de 11 agremiações.

Passaram pela avenida os ursos Alegria do Panda; Amigo Batucada; Panda; Anos Dourados; Gavião; Sem Lenço Sem Documento; Celebridade; Canibal; Santa Cruz; Solitário e Reboliço, responsável por encerrar a noite.

Com as arquibancadas completamente lotadas, as Alas Ursas passaram pela avenida sob olhar atento das crianças e gritos das torcidas. Os torcedores fizeram uma festa tão bonita quanto a da avenida, com direito a confete e serpentina para o urso preferido. Eduarda Santos, de 21 anos, foi pela primeira vez ao evento e levou o pequeno Eduardo Júnior, de dois.

“É uma festa muito bonita e queria que ele participasse para conhecer desde cedo a cultura”, explicou.

Carla Patrícia, de 33 anos, por outro lado, é figura certa no dia dos desfiles de Ala Ursas há quase 10 anos. Ela vai ao local para assistir de perto a apresentação do filho, que integra uma das baterias. “Venho todos os anos porque acho bonito e por querer valorizar o trabalho deles”, contou ela, que estava acompanhada de filhos e sobrinhos.

Na avenida, as agremiações capricharam nas fantasias e adereços, além de querer provar que possuíam o urso mais bonito e mais animado. Os jurados estavam a postos e atentos a diversos quesitos, entre eles a dança, interação com o público, batuque, estandarte, organização e fantasia.

“No final vai vencer quem souber unir melhor a animação e alegria do Carnaval com o cumprimento dos quesitos técnicos”, afirmou a jurada Ana Gondim.

Responsável por vestir a fantasia do urso principal na agremiação que abriu os desfiles, o passista Douglas Vasconcelos afirmou que, nesse caso, o maior prêmio é ver a alegria das crianças.

“O sentimento de ver o brilho nos olhos delas é muito bom”, contou, logo após passar pela avenida. “Vivemos em um momento onde a juventude não busca mais a cultura e os ensinamentos de nossos antepassados. É com muito orgulho que faço isso para trazer alegria e paz para nossas crianças”, afirmou.

Apuração – A apuração das notas e anúncio dos vencedores acontecem na terça-feira (5), a partir das 9h, no local dos desfiles (Avenida Duarte da Silveira). Os vencedores terão uma premiação que vai de R$ 2 mil (3º colocado) à R$ 5 mil (vencedor), totalizando R$ 10 mil em prêmios para cada grupo (ala ursa, escola de samba, clubes de frevo e tribos indígenas).

Investimento – Foi realizado um investimento de mais de R$ 500 mil no Carnaval Tradição 2019 (para agremiações e estrutura do evento). O objetivo do investimento é fortalecer a cultura do Carnaval local e reconhecer a importância do evento como patrimônio da cidade de João Pessoa. Outro diferencial foi a antecipação da entrega dos recursos, o que possibilitou um melhor planejamento dos desfiles pelas agremiações.