Desconto para pagamento do IPTU em Campina não incide sobre taxa de limpeza

O secretário adjunto de Finanças da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Felipe Gadelha, comentou em entrevista à Rádio Caturité FM que essa sexta-feira (15) é o prazo final para quitação com descontos da cota única do IPTU.

Ele destacou que o contribuinte pode utilizar o mesmo boleto recebido para efetuar o pagamento ou, caso não tenha recebido o boleto, acessar o site www.campinagrande.pb.gov.br na aba IPTU 2019 e imprimir a cota única ou as guias do parcelamento.

Felipe explicou que as pessoas que possuem dívidas de anos anteriores precisam procurar a Secretaria de Finanças para que exista a negociação. Ele também destacou que o boleto do IPTU possui três informações, o IPTU sobre área edificada, o IPTU sobre área não edificada e a taxa de limpeza, onde o desconto de 15% em cota única incide apenas sobre o IPTU.

Segundo o secretário adjunto, o número de inscrição para acessar o boleto no site está disponível no carnê anterior do IPTU.

– No mesmo site você tem a opção de imprimir a cota única, a primeira parcela e todas as demais – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM