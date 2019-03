Deputado volta a defender relocação do Hospital Universitário em Campina

O deputado federal paraibano Efraim Filho (Democratas) voltou a defender durante entrevista a relocação do Hospital Universitário Alcides Carneiro localizado em Campina Grande.

“Estamos diante de um equipamento hospitalar inaugurado em 20 de dezembro de 1950, que presta relevantes serviços ao município de Campina Grande e a todo o Estado da Paraíba, mas temos uma edificação antiga e localizada em um ambiente residencial o que limita a sua ampliação e adequação as normas sanitárias” justificou.

-Relocar o Hospital permitirá não apenas uma adequação física, mas o atendimento ao maior número de pacientes, ampliando a oferta de serviços de saúde em nosso Estado- afirmou Efraim.

O deputado fez questão de mencionar ter sido o deputado federal paraibano que mais destinou recursos por intermédio de emenda parlamentar para a saúde do Estado ao alocar 20 milhões de reais para construção do novo hospital metropolitano de Santa Rita e que a ampliação e a qualidade dos serviços de saúde é a sua principal preocupação.

Desde sua fundação, o Hospital Regional Alcides Carneiro tornou-se centro de referência ao ensino e assistência médica no Nordeste. O Centro de Estudos Alcides Carneiro, mantém intercâmbio científico, com o Centro de Ciências do Saber Médico em todo ao país, a partir do qual, surgiu o embrião do que seria a futura Faculdade de medicina de Campina Grande, hoje, Centro de Ciências Biológicas e de Saúde – CCBS.

A localização geoambiental de Campina Grande, favoreceu a instalação do Hospital neste Município, por ser o mesmo pólo de aglutinação da micro-região da Borborema, que abrange 52 Municípios fronterícios com o Rio Grande do Norte e Pernambuco, fonte maior da economia e dos valores culturais do Estado.