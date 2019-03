Deputado solicitará Audiência Pública na ALPB para discutir casos de meningite

O deputado estadual Manoel Ludgério (PSD) vai protocolar requerimento na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) solicitando a realização de audiência pública, junto com a secretaria estadual de Saúde e dos municípios paraibanos, para discutir as ações emergenciais no que se refere ao combate dos casos de meningite no Estado.

Ludgério justifica sua proposta lembrando que já nos primeiros meses de 2019 foram registrados 10 casos da doença na Paraíba.

“A Assembleia como uma caixa de ressonância de todas as reivindicações da sociedade paraibana não ficará de braços cruzados diante desta situação, que preocupa todo estado”, afirmou.

O deputado acrescentou que também vai solicitar ao governo estadual, através da Secretaria de Saúde, a realização de uma ampla campanha de vacinação para que não se amplie o número de casos da doença e tranqüilize a população paraibana.