Deputado sai em defesa da Reforma da Previdência Estadual

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) informou em entrevista que estará promovendo encontros por todo Estado da Paraíba com o intuito de promover um amplo debate em defesa da reforma da previdência.

“Temos que debater a reforma da previdência não apenas no âmbito federal, temos que debater a reforma da previdência no âmbito dos Estados e dos Municípios. A Paraíba, por exemplo, terá um déficit de 10 bilhões em cinco anos de acordo com a Lei Orçamentária apresentada pelo governo do Estado e aprovada pela a assembleia legislativa. O Estado tem feito aportes em torno de 120 milhões junto a PBPREV, isso é inaceitável, precisa ser discutido, é dinheiro que poderia ser investido na saúde e na educação”, justificou.

O parlamentar também informou que estará promovendo debates sobre o tema por todo o Estado, com o intuito de envolver todos os 223 municípios na discussão.

“A situação previdenciária dos municípios também precisa ser discutida, chegou o momento de promover um verdadeiro debate político, o déficit previdenciário está impedindo o crescimento dos Estados e dos Municípios”.