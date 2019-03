Deputado quer trazer governo Bolsonaro para debater segurança hídrica na Paraíba

Da Redação com Ascom. Publicado em 11 de março de 2019 às 8:46.

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) informou em entrevista que estará promovendo durante o mês de junho, em Campina Grande, uma audiência pública com a participação de membros do governo Jair Bolsonaro para debater e promover estudos sobre segurança hídrica para o Estado da Paraíba e para o Nordeste.

“Nossa ideia é promover uma ampla discussão sobre a segurança hídrica, tão necessária para o Estado da Paraíba, que vai além da conclusão da transposição das águas do rio São Francisco”, afirmou.

Segundo o parlamentar, o debate deve englobar a integração das bacias do rio Tocantins com o rio São Francisco, a recuperação da mata ciliar, a utilização de energia solar na transposição, além da origem e aplicação dos recursos necessários para execução dessas obras.

“Queremos levar Campina Grande e o Estado da Paraíba para o centro dessas discussões, pois foi uma cidade que vivenciou a falta de segurança hídrica, conviveu com o drama da falta d’água e pela sua localização estratégica no Nordeste, por abrigarmos o Instituto Nacional do Semi-Árido, pela nossa vocação tecnológica e de inovação e assim buscarmos juntos uma solução para segurança hídrica não apenas para o Estado da Paraíba, mas para todo o Nordeste”, concluiu.