Deputado quer definição do candidato a prefeito de CG pela oposição ainda em 2019

Defensor de uma candidatura única da oposição para a Prefeitura de Campina Grande na eleição de 2020, o deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) diz esperar que o pré-candidato seja escolhido e consolidado pelo grupo ainda neste ano.

Na avaliação dele, a escolha é necessária para que o grupo possa iniciar “o trabalho nos bairros”. Além disso, diz que é preciso também pedir o acompanhamento deste nome nas obras do Governo do Estado.

– Acredito que agora em 2019 vamos definir de fato e de direto o candidato – afirmou.

Inácio citou que tem conversado com o senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) e a esposa Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos).

Ainda neste grupo, Falcão diz que busca contato com o deputado federal Damião Feliciano (PDT) e Fábio Maia (PSB), além de uma interlocução também com os vereadores de oposição na cidade.

– Vários grupos vão sentar para que a gente possa discutir e traçar metas para 2020. Ainda estamos adentrado 2019, mas sabemos que é um ano decisivo para 2020 – pontuou.

Para ele, escolha do pré-candidato precisa passar por três critérios: (1) ser vota em Campina Grande, (2) ter perfil de densidade eleitoral ampla na cidade (3) e passar pelo crivo anterior de uma pesquisa de opinião pública.

– Não é simplesmente o deputado Inácio Falcão, o deputado Damião, o deputado Fulano de Tal, seja quem for, querer ser candidato. Nós precisamos ouvir a sociedade para enxergar o rumo que ela quer – avaliou.

Com aspirações a ser candidato, Falcão diz estar em processo de estudo dos pontos positivos e negativos da cidade.

Questionado se teria o apoio do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB), Inácio disse que “Creio que Veneziano tenha esse desejo, esse anseio de me apoiar pra Prefeito, mas se meu nome não for escolhido, claro que vamos apoiar aquele que for definido”.

Com informações da Rádio Caturité FM.