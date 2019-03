Deputado quer alavancar a Indústria do Turismo na Paraíba

O deputado federal paraibano Efraim Filho (Democratas), coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio e Serviços no Congresso Nacional, afirmou durante entrevista que não medirá esforços no Congresso Nacional para alavancar e promover a indústria do turismo na Paraíba.

“O Estado da Paraíba possui um potencial enorme, não podemos desperdiçar, vamos precisar e muito do Governo Federal para alavancar a indústria do turismo na Paraíba, e essa alavancagem começa pela revitalização dos aeroportos de João Pessoa e Campina Grande, e pela dragagem e ampliação do Porto de Cabedelo” afirmou.

– Temos praias maravilhosas, um por do sol lindo, temos o lajedo do Pai Mateus, o projeto caminhos do frio no Brejo Paraibano, a indústria da rede em São Bento, o maior São João do Mundo e o maior evento evangélico do País em Campina Grand, temos que explorar esse potencial, e vamos contar com um governo federal preocupado em promover esse setor, desburocratizando e simplificando a vida do empreendedor – concluiu Efraim Filho