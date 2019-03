Deputado paraibano se posiciona contra a fusão do BNB com o BNDES

O deputado Efraim Filho (DEM-PB) declarou ao jornal ´Estadão´ que há grande resistência à proposta de fusão do Banco do Nordeste com o BNDES.

O parlamentar alertou que, se o governo decidir levar adiante a fusão, isso pode gerar atrito com a bancada nordestina, que reúne 216 deputados.

“A ideia inicialmente gera um sentimento de estranheza na bancada. Bolsonaro se elegeu com o discurso de que mudaria o jogo da supremacia eleitoral do PT no Nordeste. Seria um passo atrás nessa estratégia”, acrescentou Efraim.

*fonte: Estadão