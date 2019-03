Deputado paraibano critica postagem de vídeo feita pelo presidente

O deputado estadual da Paraíba Cabo Gilberto, do partido de Jair Bolsonaro, comentou a postagem que o presidente realizou na rede social Twitter, onde foi mostrado um vídeo com atos obscenos entre dois homens, durante o carnaval.

A postagem causou polêmica e, para o deputado, foi desnecessária.

– Entendo que não tinha necessidade de ser postado. O que ocorre no carnaval não pode ser generalizado, e acho que o país tem coisas mais importantes para se preocupar do que um vídeo que mostra cenas obscenas. Representa apenas um grupo de pessoas e não é a maioria. Não tinha necessidade da postagem e não estou aqui para colocar panos quentes no caso – disse.

*As informações são da Rádio Arapuan