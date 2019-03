Deputado organiza manifesto na PB para protestar contra a reforma da Previdência

O deputado estadual Jeová Campos (PSB) está organizando um manifesto juntamente com os trabalhadores rurais da Paraíba e entidades ligadas ao homem do campo para protestarem contra a reforma da Previdência. Eles vão ocupar a Praça dos Três Poderes, no Centro de João Pessoa. O evento acontecerá no dia 15 deste mês.

O movimento foi desencadeado nessa quarta-feira (28), durante uma reunião com o Conselho Deliberativo da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares da Paraíba (Fetag-PB), que debateu o projeto da reforma da Previdência e formas de barrar a aprovação dele no Congresso Nacional.

Segundo Jeová, os agricultores vão dizer em praça pública que não aceitam que as mulheres da roça terão que trabalhar até os 60 anos para ter os direitos ao benefício da aposentadoria e que o idoso, que não tem condições de sobrevivência só receba o seu benefício aos 70 anos.

“Isso precisa ser modificado pelo Congresso. O aumento da idade é uma maldade sem precedentes. Isso é injusto. Fala-se em ‘acabar com os privilégios’, em ‘acabar com as injustiças’, e isso não existe. Precisamos manter os benefícios da seguridade social, pois foi por isso que lutamos na Constituinte de 88, mas esse governo está querendo remeter para Lei Complementar, para aprovar o projeto com 257 votos”, disse.

Para o deputado, a reforma não cria novas fontes de receita para a Previdência, nem taxa as grandes fortunas, ela não aumenta as contribuições dos que mais ganham neste país que são os banqueiros e especuladores do mercado financeiro, como também não aumenta a pena do crime de apropriação indébita das empresas que recolhem de seus empregados e não pagam a Previdência.

“Essa reforma não resolve o problema da Previdência. Ela só retira direitos, não mexe nos poderosos e ainda penaliza quem mais precisa se aposentar”, destacou o parlamentar, que no próximo dia 9 se reúne com os trabalhadores da região do Sertão, em Cajazeiras para debater o assunto.