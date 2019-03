Deputado lamenta morte do presidente da FAP Hélder Macedo

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (PSB), lamentou o falecimento do presidente da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), o publicitário e jornalista Hélder Macedo Rodrigues, ocorrido na madrugada deste domingo (03), no Hospital Antonio Targino, em Campina Grande, onde se tratava de um câncer.

“Solidarizo-me com os familiares e amigos do publicitário e jornalista Hélder Macedo, que presidia a FAP – Fundação Assistencial da Paraíba. Um grande homem, que com sua fala mansa e sábia, sabia da grandeza e respeitabilidade na sua luta em favor dos que sofriam com essa terrível doença. Dr. Hélder, como eu carinhosamente o chamava, perdeu a batalha contra o câncer, mas enquanto esteve entre nós, foi um grande guerreiro. Que Deus o receba em sua morada eterna”, disse o presidente da ALPB, em postagem nas redes sociais.

O velório de Hélder Macedo acontece cemitério particular no bairro do Velame em Campina Grande. O enterro está previsto para as 09h00 desta segunda-feira (4), no mesmo local.

Hélder Macedo era presidente da FAP, mantenedora do hospital de mesmo nome, no qual era diretor geral. Ele exercia segundo mandato na presidência da fundação, mas estava afastado desde junho de 2018 para cuidar da saúde.