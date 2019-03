Deputado diz que municípios só vão acabar com lixões com ajuda do Governo do Estado

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL), informou que estará solicitando formalmente ao Governo do Estado da Paraíba que formalize convênios com os municípios para construção de aterros sanitários.

“Em agosto de 2010, entrou em vigor a lei dos resíduos sólidos que obriga todas as cidades do país a fecharem seus lixões e construírem aterros sanitários para receber o lixo produzido pela população, e os municípios sozinhos não conseguirão enfrentar essa questão, sem a ajuda do Governo do Estado” afirmou o parlamentar.

– De acordo com a lei as cidades que têm entre 50 e 100 mil habitantes terão prazo até 31 de julho de 2020 para acabarem com os lixões, Já o prazo para os municípios com menos de 50 mil habitantes será até 31 de julho de 2021 e esses municípios não possuem recursos suficientes para esse fim – justificou Moacir.

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) revela que o lixo de 98% dos municípios paraibanos tem destino irregular. Os dejetos são encaminhados para lixões a céu aberto ao invés de aterros sanitários.

Os locais que serão escolhidos para a construção desses aterros deverão ser de baixo valor, mas com sistemas de serviços públicos próximos; que permitam maior racionalização do transporte do lixo coletado; afastados de zonas urbanas; afastados de poços e pontos de captação de água destinada ao abastecimento público; e longe de áreas de proteção de mananciais.