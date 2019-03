Deputado avalia que haverá “frouxidão” com Justiça Eleitoral julgando caixa 2

O presidente do PSDB na Paraíba, deputado federal Ruy Carneiro não viu com bons olhos s decisão do Supremo Tribunal Federal em deixar que a Justiça Eleitoral julgue os casos relativos aos crimes de caixa dois.

Para ele, os casos podem ser “afrouxados” em alguns julgamentos da Justiça Eleitoral nos Estado.

“Mesmo respeitando a decisão que não deixa de ser legítima até porque foi por maioria, eu particularmente, acho um equívoco porque muitas vezes, isso poderá, em alguns Estados, não podemos generalizar, ir para um clima de frouxidão, o que é extremamente ruim”, avaliou.

Ele apelou para a força da opinião pública para que se consiga reverter a questão, embora não achando que seja fácil, mas esta é sua opinião.

“Como tem muita gente implicada com esse tipo de problema, não será fácil, mas se houve um movimento forte na Câmara Federal vai participar sim, das discussões”, completou.