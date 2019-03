Deputada reafirma importância de instalação da CPI da Cruz Vermelha na ALPB

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) falou, após as denúncias recentes contra o governo do Estado, sobre o que será feito pela oposição para viabilizar a investigação dos contratos do Estado com a OS Cruz Vermelha.

Ela destacou que é preciso que exista uma união entre os poderes para que a investigação seja levada adiante e uma resposta seja dada à população.

Camila ainda declarou que a Assembleia Legislativa da Paraíba pode dar uma contribuição relevante no esclarecimento dos fatos e reafirmou a importância da coleta de assinaturas para a instalação de uma CPI.

– Estamos buscando aqui na Casa trabalhar nesse tema. É um tema de extrema relevância para a nossa Paraíba. Estamos falando de denúncias que foram homologadas pela Justiça, não são suposições. A Assembleia pode contribuir com isso – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM