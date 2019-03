Deputada pede a cassação do mandato do governador da Paraíba

“De supersecretário de Estado a um governador conivente com a corrupção e, diante de tantas denúncias, não há outra saída a não ser pedir a cassação do mandato do governador da Paraíba, João Azevêdo”.

A declaração é da deputada Camila Toscano (PSDB) feita durante a sessão desta terça-feira (12), ao falar sobre os escândalos provocados pela Operação Calvário envolvendo secretário de Estado da administração do PSB e que agora põe sob suspeita a eleição do governador do Estado.

Segundo ela, há denúncias do uso do caixa dois provenientes do esquema realizado entre os secretários Waldson de Souza e Livânia Farias, o que caracteriza crime.

“E isso foi dito claramente pelo assessor da secretária, Leandro Nunes, em depoimento à Polícia Federal, no qual disse que foi receber dinheiro de propina no Rio de Janeiro e que esse dinheiro foi utilizado para pagar fornecedores antecipados da campanha do governador João. Não se pode permitir que um governador permaneça no Poder tendo recebido caixa dois”, disse.

Para a deputada, na política não basta os políticos serem honestos, mas sim parecerem honestos. “E qual é a demonstração de honestidade que esse governo tem mantendo na sua alta cúpula pessoas que são gravadas negociando propinas, mostrando como iriam fraudar licitações, usando assessor pra receber dinheiro para comprar casas no interior e mesmo com todas essas denúncias me espanta a inércia do governador”, indagou a deputada.

Conforme a deputada, é necessário que essas pessoas façam suas defesas longe dos cofres públicos do Estado, porque o povo paraibano foi roubado e continua sendo roubado.

“Aqueles que estão envolvidos nesse esquema criminoso permanecem comandando as principais secretarias do Estado, e o governador não age, não toma uma atitude”, enfatizou.