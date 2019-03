Deputada paraibana pede ao povo que continue vigilante no caso Marielle Franco

A deputada Drª Paula (PP) foi à Tribuna da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (13), pedir ao povo brasileiro que continue vigilante quanto ao caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, como forma de cobrar das autoridades a elucidação do crime, a partir da prisão dos dois policiais suspeitos, para que, o mais rápido possível, se chegue aos mandantes do crime.

“Não podemos silenciar ante o que aconteceu com Marielle. Silenciar é compactuar com um crime contra a mulher”, declarou a parlamentar.

De acordo com a deputada, o caso em questão trata-se de um crime político e contra a mulher.

“O assassinato da vereadora foi um crime de feminicídio, um crime político. Marielle representa todas as mulheres brasileiras”, ressaltou Drª Paula.

Drª Paula acrescentou que o caso requer urgência, uma vez que o crime compromete não apenas o trabalho das mulheres negras, indígenas, mas a ação de todas as mulheres que defendem as minorias.

“Esse crime compromete a atuação das mulheres que lutam pelas minorias neste país”, enfatizou.

A deputada advoga que a sociedade brasileira precisa saber quem realmente são os mandantes do assassinato da vereadora.

“Eu não poderia deixar de externar a minha indignação em ver que, após um ano do assassinato da vereadora, o que nos apresentam são, apenas, dois militares suspeitos. Ao que tudo indica, eles foram pagos para eliminar uma mulher de luta e de coragem. Mas, quem são os verdadeiros mandantes? O país precisa desta resposta”, concluiu.

O caso -Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL, foi assassinada no dia 14 de março de 2018, no Estácio, região central da cidade.

Os criminosos estavam em um carro que emparelhou com o da vereadora e efetuaram vários disparos, que também mataram o motorista Anderson Gomes.