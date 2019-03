Deputada lança frente para não acabar cota de participação das mulheres na política

Em comemoração à data alusiva ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a deputada estadual Cida Ramos (PSB) quer formar uma frente parlamentar para lutar contra o encerramento das cotas de participação das mulheres na política.

Atualmente, a taxa é de 30% para o preenchimento de vagas para mulheres nos partidos políticos na disputa eleitoral. A deputada disse que já conta com o apoio da senadora paraibana Daniella Ribeiro (PP).

“Eu vou lutar duramente e vou me articular com os deputados federais da Paraíba e senadores para formar uma frente, porque esta não é uma questão partidária, mas sim de relações sociais do que nós mulheres queremos para o nosso país”, disse.

A deputada informou ainda que, segundo as estatísticas, o Brasil perde para a América Latina e para a Arábia Saudita em termos de representação feminina no Parlamento.

“É algo que a gente precisa pensar com toda a sociedade. Eu não acredito em um país desenvolvido, em um país do ponto de vista social, econômico e cultural avançado com relações entre gêneros tão desiguais e acho que a sociedade tem que se envolver nessa discussão”, pontuou a parlamentar.