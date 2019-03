A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) acredita que a 12ª assinatura para implantação de uma CPI para Investigar os contratos do Governo do Estado com a OS Cruz Vermelha poderá vir de um parlamentar da situação.

Segundo ela, existem alguns deputados insatisfeitos com o Governo, que poderão assinar o pedido.

Camila conta com apenas 12 deputados na bancada de oposição.