Definida a data de licitação para empresa responsável pelo Maior São João do Mundo

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Rosália Lucas, afirmou que a licitação para o Maior São João do Mundo será feita no dia 14 de março e existe a previsão de que até o dia 20 de março seja anunciada a empresa privada responsável pela realização do evento este ano.

Ela destacou que um astrólogo, durante o Encontro da Nova Consciência deste ano, afirmou que este será um ano de sucesso para o Maior São João do Mundo.

– Em 7 de junho teremos a abertura e, independente da empresa que entrar, a Prefeitura estará junto para que a gente realize o maior e melhor São João do Mundo – disse.

