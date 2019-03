Cruz Vermelha: Defesa de secretária se pronuncia sobre acusações de ex-assessor

A defesa da secretária de administração do Estado da Paraíba, Livânia Farias [foto], em nota divulgada à imprensa, negou as acusações do ex-assessor Leandro Nunes Azevedo, que, em depoimento ao Ministério Público, afirmou que a gestora teria comprado uma casa da cidade de Sousa, Sertão do Estado, no valor de R$ 400 mil, com dinheiro desviado da organização social Cruz Vermelha, que administra o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Leia a nota na íntegra:

Acerca de informações divulgadas pela imprensa, a defesa de Livânia Maria da Silva Farias vem a público esclarecer o seguinte:

1. Até o presente momento não teve acesso ao depoimento prestado pelo Sr. Leandro Nunes Azevedo, no qual teriam sido feitas infundadas e caluniosas acusações contra a pessoa Livânia, o que lhe causa surpresa e indignação.

2. Já foi solicitado ao Poder Judiciário acesso ao conteúdo do depoimento que vem sendo divulgado.

3. Que repudia, com absoluta veemência, a leviana insinuação de que um modesto imóvel, localizado na cidade de Sousa, tenha sido adquirido por Livânia com recursos de origem ilícita.

4. Por fim, ressalta que está – e sempre esteve – à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários.