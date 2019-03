Creche da ALPB inicia período letivo com alunos veteranos

As aulas da Creche Ângela Maria Meira de Carvalho, da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), foram iniciadas nesta quarta-feira (13), para os alunos veteranos.

Juntamente com os novatos, eles participaram de atividades que tiveram o objetivo de acolher e adaptar as crianças para as novidades do novo ano letivo.

A coordenadora Pedagógica da Creche, Luizyana Magda, explicou que o processo de chegada dos alunos começa com os profissionais, na preparação das escalas e na estrutura.

“Mesmo os veteranos, passam pelo processo de adaptação, pois há diversas mudanças, como a de professores, por exemplo. A adaptação é extremamente importante para que eles criem vínculos e se sintam confortáveis”, explicou.

A diretora da Creche, Neidenalva Barros, disse que a instituição preparou ações em grupos, que, segundo ela, ajuda no entrosamento da criança, para que ela sinta que está em um local tranquilo.

“Eles começaram o dia com uma dinâmica, em que foram apresentados aos professores e aos outros funcionários”, disse a diretora. Os alunos novatos do Infantil II começaram as aulas na última segunda-feira (11).

Luciana Marcelino que é mãe de Nicolas de quatro anos de idade participou do primeiro dia do filho na Creche.

“Compreendemos toda a forma de trabalho que a equipe da escola tem, pois tudo é feito com muito amor e carinho pelos profissionais. Meu filho estava ansioso para começar as aulas e muito feliz por está novamente com os colegas”, ressaltou.

Já Daniel Berg, que é pai de Daniel Berg Filho, de dois anos, disse que toda a família estava envolvida no processo de adaptação da criança na escola. “Ele vai ter uma rotina que está sendo organizada pela creche que tem uma estrutura excelente”, elogiou.