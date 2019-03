Corpo do ex-presidente da FAP será sepultado nesta 2a feira

O velório do ex-presidente da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), publicitário e jornalista Helder Macedo, será realizado entre as 15 horas deste domingo e as 9 horas da segunda-feira, no cemitério Campo Santo Parque da Paz, no distrito industrial de Campina Grande.

O sepultamento ocorrerá às 9 horas da segunda-feira, no mesmo local.

Em nota divulgada neste domingo, a FAP acentua que Hélder “abraçou para si a causa da FAP e conduziu com maestria, competência e dedicação, deixando um grande legado para a área da saúde, principalmente para o setor de oncologia da Paraíba”.

“Lamentamos profundamente a perda desse homem ilustre e expressamos as nossas condolências à família e amigos”.

Helder foi a óbito neste domingo, ao cabo de várias semanas de internação no Hospital Antonio Targino.