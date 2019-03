Contribuinte pode doar até 3% de imposto para Fundos da Criança e do Adolescente

O delegado da Receita Federal em Campina Grande, Gilberto Rios, comentou a campanha de destinação que está sendo realizada desde 2018 e possibilita ao contribuinte a doação de 3% do imposto devido a Fundos da Criança e do Adolescente em âmbito nacional, estadual ou municipal.

Ele explicou que o contribuinte terá a oportunidade, no momento da declaração do Imposto de Renda, de destinar parte do imposto devido e ajudar crianças e adolescentes de todo o país.

– Você tem a obrigação social e altruística de destinar ao Fundo da Criança e do Adolescente até 3% do imposto devido. No momento da doação, você pode destinar para o Fundo Nacional, Estadual ou Municipal da Criança e do Adolescente, isso fica a critério do contribuinte – disse.

Gilberto declarou que há uma programação extensa de palestras em que o assunto será tratado de forma detalhada. Também disse que uma palestra está marcada para o dia 21, às 17h30, no Conselho Regional de Contabilidade e outra palestra está prevista para acontecer no dia 15, às 10h, no auditório do Tribunal de Contas do Estado, em João Pessoa.

Gilberto comentou que as instituições que quiserem marcar uma palestra podem procurar a Receita Federal ou entrar em contato através do número (83) 2102-2505.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM