Consuni garante novos direitos às trabalhadoras da UEPB

Em reunião do Conselho Universitário (Consuni), na última sexta-feira (8), novas garantias e direitos foram alcançados pelas mulheres da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

O tempo de licença maternidade aumentou de quatro para seis meses e, de agora em diante, as mulheres terão percentual mínimo garantido nos cargos de gerência dentro da UEPB.

A pró-reitora adjunta de gestão de pessoas, Marina Torres, em entrevista à Campina FM, afirmou que o Dia Internacional da Mulher marca a luta por direitos e também de reflexão quanto às dificuldades encontradas pelas mulheres.

– No nosso entender, o dia 8 de março é um dia muito mais de luta e de reflexão sobre as conquistas, os avanços e as dificuldades que ainda temos enquanto mulher. A Universidade merecia e precisava propor políticas que durassem ao longo do tempo – enfatizou.

Além dos direitos garantidos, houve uma alteração nos dias referentes à licença paternidade, aumentando o período por vinte dias.

A decisão tem o intuito de amenizar as desigualdades relativas à divisão de trabalho dentro da família, já que muitas vezes o papel de responsável pela criança é muito mais atribuído à mulher, dando um papel secundário aos homens.

– Além de garantir o direito dos homens trabalhadores da instituição, também contribuímos para diminuir essa desigualdade que existe dentro do ambiente doméstico – afirmou.

Outro direito alcançado na última reunião foi o que garante a ocupação de mulheres em, no mínimo, 50% dos cargos de gestão, como Pró-reitorias, Pró-reitorias adjuntas, entre outras.