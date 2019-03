Consumidor tem que ser esclarecido sobre custo da Transposição, defende vereador

“Antes de transferir o custo para o consumidor, é preciso esclarecê-lo sobre o valor do bombeamento da água da Transposição do Rio São Francisco no Açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão”. Isso é o que defende o vereador Sargento Neto (PRTB), presidente da Comissão de Recursos Hídricos na Câmara Municipal de Campina Grande.

O comentário vem em meio a informação de que estaria sendo estudado uma forma de custear o serviço. Até agora, não há nada definido. O que se sabe é que 80% do custo é referente à energia elétrica, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional. Por isso, o Governo Federal estuda também a possibilidade de instalar placas solares ao longo dos canais de integração.

No caso de se optar pela cobrança, o parlamentar considera que o esclarecimento é necessário para que o cidadão possa avaliar os prós e contras de o Estado manter um bombeamento contínuo da água no manancial.

– Tenho certeza que a população não nega, mas é preciso saber o valor. Quanto é que vai ser cobrado, qual o valor do acréscimo na conta? – questionou.

Ele avaliou que a razão pela qual se tem gerado a suspensão do serviço de bombeamento na Paraíba é justamente o custo elétrico.

– Temos seis sistemas elevatórios. Cada sistema tem uma pequena subestação, onde há um consumo imenso de energia, e isso aumenta muito o custo, gerando esse vai e vem, liga e desliga – afirmou

No Estado, o bombeamento já foi suspenso por três vezes em menos de um ano. A primeira interrupção ocorreu no mês de março do ano passado.

Após um hiato, a segunda aconteceu no início de fevereiro deste ano, sendo restabelecido no dia 14 do mesmo mês. Mas, apenas oito dias depois, o Governo Federal voltou a suspender o serviço.

O parlamentar ainda confessou preocupação com a Transposição, que mesmo já tendo recebido investimentos na ordem de R$ 8 bilhões, apresenta problemas.

– Meu maior medo é que essa obra se torne um elefante branco – ressaltou.

Com informações da Rádio Caturité FM.