Conselho Superior do MP aprova remoções de promotores de Justiça

O Conselho Superior do Ministério Público da Paraíba (CSMP) aprovou a remoção de cinco promotores de Justiça. A indicação ocorreu na tarde dessa quinta-feira (14/03), durante a 5ª sessão ordinária do CSMP, ocorrida na sala dos colegiados.

A sessão foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, e teve a participação da corregedora-geral do MPPB, procuradora Vasti Cléa Marinho Lopes, e dos procuradores Alcides Jansen, Kátia Rejane Lucena, José Roseno Neto, Francisco Sagres e Valberto Lira e do secretário-geral, Antônio Hortêncio Rocha Neto.

O Conselho indicou a promotora de Justiça Cassiana Mendes de Sá para remoção pelo critério de merecimento ao cargo de promotora de Justiça da Promotoria do Conde, de 1ª entrância. Também foi indicado o promotor de Justiça Eduardo Barros Mayer para remoção pelo critério de antiguidade ao cargo de 5º promotor de Justiça da Promotoria de Guarabira, de 2ª entrância.

Ainda na sessão, foi indicado o promotor de Justiça Alberto Cartaxo para remoção pelo critério de antiguidade ao cargo de 2º promotor de Justiça da Promotoria de Araruna, de 2ª entrância. Já o promotor Guilherme Costa Câmara foi removido pelo critério de merecimento ao cargo de 9º promotor de Justiça da Promotoria de João Pessoa.

O Conselho Superior votou ainda a indicação para remoção pelo critério de merecimento ao cargo de 2º promotor de Justiça da Promotoria de Alagoa Grande, de 2ª entrância. O mais pontuado foi o promotor Leonardo Quintans Coutinho. Na ordem de votação, a lista tríplice foi composta pelos promotores Leonardo Quintans, Lívia Villanova e Glauco Coutinho.

Ainda na sessão, foi aprovado voto de aplauso proposto pelo procurador Francisco Sagres aos integrantes do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) pelo trabalho que vem realizando no combate à corrupção. Foi aprovada ainda a indicação do promotor Rodrigo Pires para compor a comissão do concurso para promotor substituto.