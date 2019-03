Comunidade Obra Nova realiza retiro ‘Alegrai-vos’ a partir desse domingo

Vanildo Júnior comentou em entrevista sobre o retiro espiritual da Comunidade Católica Obra Nova, Alegrai-vos, que acontece há quatro anos e este ano tem a sua programação iniciada no domingo (3), se estendendo até a terça-feira, 5.

Ele explicou que o Alegrai-vos possui uma programação intensa de evangelização, pregação, confissão, santa missa e descontração, com apresentação de stand up.

Segundo Vanildo, o evento é gratuito e possui um espaço voltado para crianças, o ‘Alegrai-vos Kids’. Também citou que o tema deste ano é “Somos um povo escolhido”, voltando para o entendimento de que a vida já foi planejada por Deus muito antes do nascimento.

– Buscamos evangelizar nesse momento onde as pessoas buscam sair de um clima de carnaval, entre aspas, mundano para se resguardar mais com uma vida interior, buscando o encontro consigo mesmo – disse.

O encontro acontece no Centro de Evangelização da Comunidade Obra Nova do Coração de Maria, na Rua Padre Aristides Lobo, São José, próximo à Vila do Artesão.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM.