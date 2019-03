Comissão de Regularização Fundiária de CG discute realização de cadastro digital

A Comissão Municipal de Regularização Fundiária, ligada à Secretaria Municipal de Planejamento, esteve reunida na sede STTP, para tratar de uma série de questões referentes à continuidade do trabalho iniciado em 2018.

A reunião foi presidida pela coordenadora Alexleide Soares Mota com a presença de representantes de diversos órgãos e secretarias municipais, uma vez que as ações de regularização fundiária em Campina Grande vem sendo desenvolvidas mediante a integração das diversas pastas da gestão municipal, conforme determinação do próprio prefeito Romero Rodrigues.

Durante a reunião ordinária houve a leitura e aprovação da ata anterior, relatórios das atividades já realizadas, apresentação de informes e planejamento das ações a serem desenvolvidas pela comissão com o propósito de agilizar, dentro dos rigores da lei, o processo de regularização fundiária em Campina Grande, numa iniciativa que vai contemplar, sobretudo, as áreas mais carentes da cidade.

O encontro contou com a presença do secretário executivo de Finanças, Felipe Gadelha, que apresentou a proposta do formulário de cadastro digital, a ser utilizado no levantamento de todas as pessoas que poderão ser beneficiadas com a regularização fundiária.

A proposta inicial foi aperfeiçoada com as contribuições dos membros da comissão. Segundo o secretário, este tipo de iniciativa vai ser muito importante para agilizar todo o processo, além de servir para o próprio levantamento de dados sociais das comunidades atendidas.

Quando for aplicado, o formulário de cadastro digital estará disponível no próprio site da Prefeitura Municipal de Campina Grande por meio de link a ser criado para o cumprimento desta finalidade.

As equipes de cadastradores do município também serão capacitados para esta tarefa, além da própria visitação aos domicílios registrados, o que vai ser fundamental para validar o questionário digital.

Também na reunião, foi anunciado que a comissão estará presente no dia 16 de março em reunião da União Campinense de Equipes Sociais (Uces), atendendo a um convite da direção daquela tradicional instituição que congrega os diretores e representantes das entidades comunitárias locais, a exemplo de Sabs e Clubes de Mães.

A Comissão de Regularização Fundiária de Campina Grande está localizada na sede da Secretaria Municipal de Planejamento, na rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 – Jardim Tavares. Quem desejar entrar em contato com a entidade poderá fazê-lo também pelo fone (83) 3322-7124.