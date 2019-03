Começa nesta sexta-feira a 28ª edição do Encontro da Nova Consciência

A cidade de Campina Grande vem sendo marcada no período do Carnaval, há 28 anos, por momentos de diálogo sobre diversidade religiosa, cultura de paz, preservação do meio ambiente e respeito a todas as diferenças promovido pelo Encontro da Nova Consciência que, neste ano, tem como tema principal “Resistir é preciso”.

A abertura do evento acontece nesta sexta-feira (1) a partir das 20h no auditório do Sesc Centro.

Na primeira noite do evento teremos as palestras “A arte da resistência, caminho de espiritualidade holístico”, com o monge beneditino Dom Marcelo Barros (foto) e “Yoga da resistência: o equilíbrio entre a paz de espírito e o ativismo revolucionário”, proferida por Gitamrita Devi Dasi, representante da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna.

Até a terça-feira (5), representantes de diferentes tradições religiosas, filósofos, pesquisadores e artistas participarão de palestras e mesas-redondas debatendo questões pertinentes que perpassam o tema central do evento.

Além do Sesc Centro, a partir do sábado (2) eventos paralelos do Encontro da Nova Consciência acontecerão no Cine São José, no auditório da Secretaria de Cultura (ao lado do Terminal de Integração) e no Centro de Arte e Cultura (prédio da antiga Faculdade de Administração – UEPB).

Neste ano, a Mostra de Música acontecerá de sábado (2) até a terça-feira (5) na Casa Paisà, sempre a partir das 21h.

Todo o evento é gratuito, não sendo preciso inscrição para participar. A programação completa do 28º Encontro da Nova Consciência pode ser acessada no site www.novaconsciencia.com.br.