Com vasta programação, Stiupb promove Semana da Mulher Urbanitária

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de Março), o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas na Paraíba (Stiupb) realizará em Campina Grande uma programação toda especial: trata-se da Semana da Mulher Urbanitária – na luta por todas, que acontecerá a partir desta quarta-feira, 6, e nos dias 7 e 8 próximos, em locais distintos: Stiupb, Cagepa e na Energisa.

O presidente do Stiupb, Wilton Maia Velez, informou que toda a programação tem a decisiva coordenação da diretoria de mulheres do sindicato.

A abertura oficial do evento se dará às 14h, na sede da Cagepa Borborema, e logo em seguida haverá uma palestra a ser proferida com o tema: “A nova configuração dos relacionamentos”.

Às 15h se dará o lançamento da Campanha “Na luta por todas”, na qual os funcionários das empresas serão estimulados a doarem algum item para ser doado a mulheres em situação de risco e que residem em Campina Grande. As doações podem ser roupas, calçados, etc. Logo em seguida haverá uma programação cultural.

Ainda na quarta-feira, 6, às 15h30, haverá a Exposição Fotográfica “A Luta de ontem é a conquista de hoje”, quando serão homenageadas mulheres valorosas que defenderam as mulheres e muitas delas até pagaram com suas vidas por seus posicionamentos.

A exposição homenageará Margarida Maria Alves (pela luta contra a opressão de usineiros), Elizabeth Teixeira pela luta em defesa das reforma agrária e camponesas; Rita Lobato (primeira mulher Médica); Amélia Mary primeira aviadora; Luiza Erundina, ex-prefeita de São Paulo; Dilei Aparecida – MST; Aracy Carvalho, ajudou os judeus na Segunda Guerra Mundial; Olga Benário; Alzenira Soreano (32 anos) – primeira mulher eleita no País, em Lajes no RN, em 1928, além da ex-Presidente da República, Dilma, Rousseff.

No dia seguinte, na quinta-feira, 7, também no auditório da Cagepa, às 9h, a Delegada da Mulher. Marli, estará à frente de um debate sobre o trabalho da Delegacia em defesa das mulheres violentadas por seus companheiros.

Ainda no dia 7, só que no hall de entrada do Sindicato dos Urbanitários, a partir das 14h, Dilei Aparecida, do MST da Paraíba, fará uma abordagem sobre as lutas das mulheres do campo, abrindo logo em seguida para o debate com o tema “você não é só uma ferramenta da casa”, reflexão sobre os papéis atribuídos a mulher na sociedade atual. Na ocasião, o será prestada uma homenagem a Terezinha Erasmo da Silva (dona Tetê) – funcionária do sindicato. Para tanto, foi criada a honraria Mulher de Honra.

Outra novidade deste evento será o Cineclube, com a exibição de filmes.

No dia 07 será exibido, no auditório do Stiupb, “Norma Rae”, de 1974. O filme conta a história real de uma jovem que trabalha numa fábrica têxtil local por um salário que não condiz com as longas horas e as péssimas condições de trabalho. Depois de ouvir um discurso de um defensor dos direitos trabalhistas, Norma é inspirada a convencer seus colegas de trabalho a lutar pela criação de um sindicato.

No último dia da programação, na sexta-feira, 08, no auditório da Cagepa, às 9h, será exibido o filme As Sufragistas, que conta a história das mulheres que enfrentaram seus limites na luta por igualdade e pelo direito de voto. Elas resistiam à opressão de forma passiva, mas, a partir do momento em que começaram a sofrer uma crescente agressão da polícia, decidiram se rebelar publicamente

Logo em seguida haverá uma discussão sobre o filme apresentado com a seguinte temática: “Quais as melhorias que a mulher conquistou na sociedade atual?”.

Na parte da tarde, também na Cagepa, às 14, haverá outra palestra e logo em seguida, mulheres de luta da Cagepa e Energisa serão homenageadas. A Semana da Mulher Urbanitária será encerrada com um coffee break e um momento cultural.