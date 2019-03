CDL explica funcionamento do comércio em Campina Grande durante o Carnaval

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL-CG), Artur Almeida (Bolinha), afirmou que o comércio da área central da cidade estará fechado durante o período de Carnaval.

Entretanto, Bolinha explicou que o comerciante que quiser pode abrir o estabelecimento sem que isso implique pagamento de abono ou dar a folga aos funcionários posteriormente, já que o Carnaval na cidade deixou de ser feriado.

De modo geral, o empresário frisou que ficou pactuado com os lojistas que o comércio da área central estará fechado.

Porém, o Shopping Partage irá funcionar em horário especial e os supermercados também estarão abertos, mas com o expediente reduzido.

Artur acredita que a tendência natural, com o passar do tempo e com o crescimento dos eventos religiosos em Campina Grande, o comércio comece a abrir durante o período de Carnaval.

– Para você ter uma ideia, o Shopping Partage há três anos não abria. O ano passado teve uma movimentação muito boa e a expectativa é que a movimentação deste ano seja superior. Muita gente na cidade não viaja no Carnaval, e a cidade tem recebido, a cada ano, um número maior de pessoas que participam dos eventos religiosos. Isso, de certa forma, estimula os outros comerciantes a abrirem futuramente – explanou.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 1