CDL busca apoio de bancada federal paraibana para a reforma da Previdência

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campina Grande sediou nesta sexta-feira, 15, um encontro com empresários e parlamentares paraibanos com o objetivo de debater a proposta da reforma da Previdência apresentada pelo Governo Federal.

A reforma foi levada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) para o Congresso Nacional no dia 20 de fevereiro. Controverso, visto que aparta situação e oposição, o projeto ainda não foi pautado para o debate na Câmara dos Deputados, a primeira instância de trâmite.

O presidente da CDL, Artur Almeida, mais conhecido como ‘Bolinha’, esclareceu que o encontro teve como objetivo requerer o apoio da bancada federal paraibana pela aprovação da reforma da Previdência.

– Não temos alternativa: ou o Brasil reforma ou o Brasil quebra. A verdade é essa. A CDL busca, então, mobilizar a bancada paraibana no sentido de poder ter o maior número de apoio e voto no Congresso para que a reforma passe”, explicou.

A necessidade da aprovação, garantiu Bolinha, é porque só assim o país terá de fato a possibilidade de buscar um crescimento econômico sustentável, permitindo a geração de novos empregos e, por consequência, a melhoria da condição de vida da população.

Os pontos discutíveis na proposta não são impedimento para apoiá-la, na avaliação do empresário.

– Absolutamente na íntegra não [respondeu Bolinha sobre o apoio]. Você pode ter um ponto ou outro para discutir, mas a rigor, sim. É uma reforma ampla. Sua espinha dorsal é de muita inteligência -.

Como exemplo, o dirigente assegurou que a proposta reduz a contribuição para quem ganha menos e aumenta para quem ganha mais. São formas de justiça, na opinião dele. O outro ponto que destacou é que a proposta corta privilégios.

O Brasil tem tudo para poder dar um grande salto em seu desenvolvimento econômico de forma sustentável, é exatamente aprovando a reforma da Previdência. O caminho está bem definido: ou o Brasil toma a decisão de crescer ou quebrar”, afirmou o empresário.

Por isso, ele exclamou a necessidade de que o povo brasileiro, a classe empresarial e a classe política, independentemente do partido, estejam conscientes de que somente com a reforma o país sai do déficit fiscal e pode almejar o pleno emprego e a recuperação do poder de compra.

– Isso não é uma reforma do governo A ou do governo B. Isso é uma reforma do país. Qualquer presidente que tivesse sido eleito e hoje estivesse governando, eu não tenho dúvida que estaria lá apresentando a reforma da Previdência – cravou.

O encontro desta sexta contou com a participação do coordenador da bancada federal da Paraíba, o deputado Efraim Filho (DEM), e dos deputados federais Pedro Cunha Lima (PSDB) e Julian Lemos (PSL). Lojistas e comerciantes de diversos setores também estiveram presentes.

Com informações da Rádio Caturité FM.