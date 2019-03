Carreta tomba e deixa ferido no Sertão da Paraíba

Uma carreta carregada com leite condensado tombou na madrugada desta quarta-feira (6), na Serra de Teixeira, Sertão da Paraíba.

Ainda não há informações de como o acidente ocorreu, pois o motorista não foi encontrado no local do acidente.

Conforme a Polícia Militar, que esteve no local, um homem, que era ajudante do motorista, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Patos.

A PM também informou que a carga do veículo foi saqueada por pessoas que passavam pela região.

*Informações do G1 PB