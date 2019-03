Carnaval Tradição será aberto neste sábado em João Pessoa

Chegou a hora. Depois das prévias nos bairros e do Folia de Rua, é a vez do Carnaval Tradição, que será aberto neste sábado (2), às 18h, com os desfiles na Avenida Duarte da Silveira. Nesses três dias de desfile, 42 agremiações (Clubes de Orquestras, Tribos Indígenas, Escolas de Samba e Ala Ursas), entre convidadas e concorrentes, passarão pela avenida.

O Carnaval Tradição é realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Liga Carnavalesca (Licarjope), Associação dos Clubes de Orquestra de Frevo, Liga Independente das Escolas de Samba e Associação dos Ursos Carnavalescos.

O evento será aberto pelo Maracatu Pé de Elefante, convidado especial. E logo em seguida, às 18h30, começa o desfile das agremiações concorrentes com a apresentação do Clube de Orquestra Adolescente e Criança Feliz. Outros cinco Clubes de Orquestra e cinco Tribos Indígenas passam pela Avenida Duarte da Silveira na primeira noite do Carnaval Tradição 2019.

De acordo com o regulamento do Carnaval Tradição, cada categoria terá um tempo determinado para sua apresentação. As Alas Ursas terão 20 minutos cada, os Clubes de Frevo terão 25 minutos, as Tribos Indígenas terão 30 minutos e as Escolas de Samba, 40 minutos. O descumprimento do tempo limite acarretará na perda de pontos.

No domingo (3), o desfile começa mais cedo, a partir das 17h30. Quem abre a programação do dia é a Tribo Indígena Tabajaras, seguida do Clube de Orquestra Os 25 Bichos. A primeira escola a se apresentar será a Pavão de Ouro, do Bairro São José, que desfila a partir das 20h55. Quem fecha o desfile é a Malandros do Morro, atual campeã do Carnaval Tradição.

Na segunda-feira (4) será a vez das Ala Ursas. O último dia do Carnaval Tradição de João Pessoa começa às 18h, com as batucadas Águia de Ouro e Nova Liberdade, além de seis Ursos, agremiações convidadas que farão uma participação especial. As 11 Alas Ursas concorrentes desfilam a partir das 19h30.

Resultado – A apuração dos votos do Carnaval Tradição 2019 será realizada na terça-feira (5), a partir das 9h, no local do desfile (Av. Duarte da Silveira), quando serão conhecidos os campeões nas quatro categorias: Escolas de Samba, Clubes de Frevo, Tribos Indígenas e Ala Ursas.

Premiação – A Prefeitura de João Pessoa vai dar uma premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de cada categoria (Escola de Samba, Tribo Indígena, Clube de Frevo e Ala Ursa), no valor de R$ 10 mil para cada grupo, sendo R$ 5 mil para o primeiro lugar; R$ 3 mil para o segundo colocado, e R$ 2 mil para o terceiro, totalizando R$ 40.000,00.

Estrutura – Além da estrutura de som – que inclui uma housemix e carros de som acompanhando as escolas de samba – e iluminação para as agremiações, foi montada uma arquibancada para 3,5 mil pessoas, tablado de acessibilidade e foram instalados banheiros químicos, incluindo os de acessibilidade, que foram distribuídos próximo ao percurso.

Investimentos – A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) investiu, através do Fundo Municipal de Cultura (FMC), R$ 410 mil no Carnaval Tradição, sendo R$ 23 mil para as Escolas de Samba, R$ 13 mil para as Tribos Indígenas, R$ 12 mil paras os Clubes de Orquestra do Grupo A, R$ 11 mil para os Clubes de Orquestra do Grupo B e R$ 8 mil e 700 para as Ala Ursas, beneficiando 32 agremiações.

Programação completa

Sábado (2)

18h00 às 18h25 – Maracatu Pé de Elefante

18h30 às 18h55 – Clube de Orquestra Adolescente e Criança Feliz

19h00 às 19h30 – Tribo Indígena Guanabara

19h35 às 20h00 – Clube de Orquestra A Corda do Frevo

20h05 às 20h35 – Tribo Indígena Xavantes

20h40 às 21h05 – Clube de Orquestra Alegria do Frevo

21h10 às 21h40 – Tribo Indígena Tupy Guanabara

21h45 às 22h10 – Clube de Orquestra Sai da Frente Dona Emília

22h15 às 22h45 – Tribo Indígena Papo Amarelo

22h50 às 23h15 – Clube de Frevo São Rafael

23h20 às 23h50 – Tribo Indígena Tupinambás

23h55 às 00h20 – Clube de Orquestra Bandeirantes

Domingo (3)

17h30 às 18h00 – Tribo Indígena Tabajaras

18h05 às 18h30 – Clube de Orquestra Os 25 Bichos

18h35 às 19h05 – Tribo Indígena Africanos

19h10 às 19h35 – Clube de Orquestra Piratas de Jaguaribe

19h40 às 20h10 – Tribo Indígena Tupi Guarany

20h15 às 20h40 – Clube de Orquestras Ciganos

20h50 às 21h30 – Escola de Samba Pavão de Ouro

21h40 às 22h20 – Escola de Samba Império do Samba

22h30 às 23h10 – Escola de Samba Independente de Mandacaru

23h20 às 00h00 – Escola de Samba Unidos do Roger

00h10 às 00h50 – Escola de Samba Malandros do Morro

Segunda-feira (4)

17h00– Agremiações convidadas

19h30 – Urso Alegria do Panda

19h50 – Urso Amigo Batucada

20h10 – Urso Panda

20h30 – Urso Anos Dourados

20h50 – Urso Gavião

21h10 – Urso Sem Lenço Sem Documento

21h30 – Urso Celebridade

21h50 – Urso Canibal

22h10 – Urso Santa Cruz

22h30 – Urso Solitário

22h50 – Reboliço