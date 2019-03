‘Carnaval da Paz’ fortalece a economia e o turismo em Campina, diz secretária

De acordo com uma avaliação da secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Rosália Lucas, o Carnaval da Paz 2019 fortaleceu a economia e o turismo da cidade, quando recebeu durante o período carnavalesco milhares de turistas.

A secretária ressaltou que o crescimento do número de visitantes se deve ao trabalho de propaganda que foi feito em outras cidades e estados, divulgando os eventos que ocorrem em Campina Grande no período carnavalesco.

Essa divulgação resultou no aumento da ocupação na rede hoteleira e na movimentação intensa nos restaurantes, bares e similares da cidade.

A presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Partage, Milka Barros, elogiou o público dos eventos do Carnaval da Paz, afirmando que “dá gosto receber os participantes, porque não provocam bagunça, a família realmente está presente, os jovens todos bem orientados. Esse público agrega muito a nossa cidade”.

– Que venha 2020 com muito mais sucesso. Esse ano o evento superou nossas expectativas. O shopping que anteriormente só funcionava com a Praça de Alimentação, nos últimos anos vem funcionando com força total e todas as lojas abertas ao público – ressaltou Milka.

Todo o período de Carnaval o funcionamento do Partage foi normal e registrou um bom retorno financeiro. De acordo com Milka, no próximo ano já foi sinalizado a colocação de mais ônibus e mais eventos como o MIEP e o Crescer por exemplos.

Durante o período carnavalesco foi bastante significativa a movimentação nos restaurantes e bares da cidade, principalmente na segunda e terça-feira.