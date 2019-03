Cantora compra sapatos por R$ 1.600 para agradar filho, mas presente é rejeitado

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora sertaneja Simone, 34, da dupla com Simaria, passa dias de folga em Orlando, na Flórida (EUA). Porém, nem tudo são flores. A artista resolveu sair para fazer umas comprinhas, mas o que já era caro saiu mais caro ainda. Isso porque ela gastou R$ 1.600 em dois sapatos para o filho, Henry, mas o menino bancou o supersincero e disse que não gostou. “Achei feio”.

A reação do pequeno foi registrada no Instagram da sertaneja. Primeiro, ela abriu uma votação com seus fãs para saber se deveria comprar o mimo para a criança. A ideia dela era comprar uma sandália para ele igual a que ela usava. Além disso, um tênis branco estiloso. Em seguida, o vídeo já mostra Simone chegando em casa e dizendo ao menino que ele ganharia um presente.

“Henry, mamãe comprou um presente para você”, disse ela, para a felicidade e curiosidade do menino. Em seguida, a alegria virou decepção. “Nem gostei, eu não gosto de sapato. Achei feio, não quero sapato”, respondeu a Simone, que no ano passado sofreu com a doença que afastou a irmã dos palcos.

“Meu dinheiro todinho e a reação do menino é essa? Meu Deus, que mundo é esse?”, emendou a cantora. Na sequência, Simone tenta emplacar o outro sapato, a sandália igual a dela. E a reação foi ainda pior. “Nem gostei também. Eu falei [que queria] brinquedo”, disse Henry.

Embora tenha se decepcionado, Simone levou na esportiva. “Mamãe gastou tanto dinheiro nisso. Resumindo: achei que iria agradar o menino e a marreta caiu do cabo”, completou a artista, que agora embarca de volta ao Brasil para encontrar Simaria e fazer uma série de shows no Carnaval de Salvador (BA).