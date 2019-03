Cantora aparece loira e vestida de Capitã Marvel no Carnaval de Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em seu primeiro dia de Carnaval em Salvador, Claudia Leitte, 38, exibiu cabelos loiros e encarnou a heroína Capitã Marvel. Na noite desta quinta-feira (28), a cantora comandou o trio elétrico Pipoca da Claudinha pelas ruas da capital baiana.

Grávida de quatro meses de uma menina, Claudia recorreu a uma peruca para mudar a cor dos fios, que estão castanhos -médicos não recomendam que mulheres gestantes pintem o cabelo.

Segundo divulgou em seu Instagram, a fantasia foi uma ação publicitária paga pela Marvel para divulgação do filme “Capitã Marvel”, que estreia nos cinemas no próximo dia 7 de março. O longa conta a história de Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, 28, uma pilota da força aérea com poderes alienígenas.

Claudia Leitte anunciou a gravidez no início de fevereiro, no programa Domingão do Faustão (Globo) e em suas redes sociais. “Nunca escondi de ninguém esse desejo de ter mais filhos. Cá estou, grávida! Meu terceiro bebê vem aí para me encher de alegria e orgulho, para fazer o papai babar mais um pouco e ser o xodó de Davi e Rafael”, afirmou a cantora, casada há quase 12 anos e mãe de dois meninos, de dez e seis anos.

A menina vai se chamar Bella. Na ocasião, a cantora garantiu que a gravidez não iria mudar seus planos para o Carnaval: “Vai ser uma menininha carnavalesca”, disse.