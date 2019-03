Cantor assume paternidade de filha de 20 anos e chega a dez herdeiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Latino, 46, assumiu a paternidade de mais uma filha, chegando agora a dez herdeiros, segundo o jornal Extra. Ele contou à publicação que não fez exame de DNA, mas acredita que ela seja sua filha.

“Ela já é minha filha do coração, acredito que ela seja minha filha, sim, porque tive um relacionamento com a mãe dela. Nunca fizemos DNA, mas Bruna e eu já mantemos contato há mais de dois anos”, disse ele.

A assessoria do cantor foi procurada, mas ninguém foi localizado para comentar o caso. Segundo o Extra, a jovem se chama Bruna Morais, tem 20 anos, é modelo e mora em São Paulo.

Latino tem agora dez filhos, com idades entre 22 e seis anos. No ano passado, ele chegou a ser processado por não pagar pensão ao caçula. Ele também já processou a mãe do menino por crimes de calúnia, injuria e difamação.

Já Suzanna, 18, filha de Latino com a cantora Kelly Key, conseguiu, no ano passado, autorização judicial para incluir em seu registro o nome do padrasto, Mico Freitas.

“É uma sortuda porque terá dois pais”, disse Latino na ocasião.