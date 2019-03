Candidato à Prefeitura de Cabedelo critica insegurança e obras em binário

Da Redação com Ascom. Publicado em 15 de março de 2019 às 13:20.

No próximo domingo (17) acontecerão as eleições de Cabedelo, quando será definido o gestor da cidade​.

Os candidatos ao posto são o atual prefeito interino, vereador Vitor Hugo Castelliano (PRB), Eneide Régis (PSD), o vereador José Eudes (PTB) e Marcos Patrício (PSOL).

Nessa quinta-feira (14), houve o debate entre os candidatos veiculado pela Rádio Correio FM.

Marcos Patrício reside em Cabedelo há 43 anos e trabalha como auditor do Tribunal de Contas, além de participar de diversos movimentos sociais da região.

O candidato criticou o clima de insegurança que predomina em Cabedelo e disse pretender fazer convênio com as polícias Militar e Civil através da guarda municipal e instalar câmeras em todas as principais avenidas.

– Segurança não se resolve só com polícia, mas também com ações sociais junto às famílias mais carentes e áreas de risco. Precisamos evitar que surjam novos bandidos em Cabedelo. É um discurso totalmente diferenciado, é um problema social também – disse ele, negando as afirmações sobre a atual segurança de Cabedelo feitas por Vitor Hugo.

Marcos disse que desde 2012 está tentando chamar o poder público local para discussões acerca de temas relevantes para a sociedade, mas que os políticos envolvidos na gestão da cidade não se abrem para diálogos em prol da resolução efetiva. Um dos pontos a serem discutidos, segundo Marcos, é a construção do binário de Cabedelo, de responsabilidade do Dnit, que abriria a necessidade de desalojar moradores da localidade para a realização da obra.

– Somos sim favoráveis à obra do Dnit, mas temos restrições a esse trecho que invade as casas das pessoas. Nós vamos sim obrigar o direito a conversar com a população. Precisamos de um prefeito ético que defenda os interesses da população. Nós vamos sim obrigar o Dnit a dialogar – disse.