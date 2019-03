Câmara de Campina Grande instala Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher

A Câmara Municipal de Campina Grande realizou nesta terça-feira (12) uma sessão especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado oficialmente no dia 8 de março em vários países.

A sessão foi uma iniciativa conjunta da presidente da Casa, vereadora Ivonete Ludgério (PSD), da vereadora Pâmela Vital (MDB) e do vereador João Dantas (PSD) que compõem a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres, instituída durante a ocasião.

A principal palestrante da manhã foi a da delegada Titular da Delegacia da Mulher de Campina Grande, Maíra Roberta Mendes Brito Araújo, que destacou o sofrimento enfrentado pelas mulheres e que os números da violência são altos e não param de crescer.

“A violência doméstica é antiga e está escondida. Há apenas 13 anos que a violência contra as mulheres é criminalizada no Brasil e a sociedade, infelizmente, é tolerante com a questão”, disse Maíra.

Em outra parte da sua fala, ela enfatizou que o feminicídio está banalizado e que na maioria da vezes a culpa é direcionada à vítima e ainda que a violência doméstica é democrática, pois, está em todos os níveis e tipos de lares.

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres é um projeto de resolução de autoria da presidente Ivonete Ludgério que, na ocasião, se utilizou da figura de uma borboleta, que é também a marca da Frente Parlamentar, como analogia dos desafios, lutas e conquistas da classe feminina.

“A partir da agora vamos realizar um trabalho aqui na Câmara, com o apoio dos homens, para lutar pelo aumento da participação feminina na política, além da cota de 30% nas coligações e contra uso de candidaturas fantasmas, e também contra os absurdos que acontecem no cotidiano das mulheres, que são cada vez mais vítimas de violências descabidas e muitas vezes sem punição”, frisou a vereadora.

A secretária de Educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa, disse que todas as mulheres presentes à sessão, representam outras mulheres e que outras tantas estão representadas em muitas instâncias da sociedade, como na Justiça, nos órgãos de controle social e nos setores públicos.

Já o vereador João Dantas parabenizou a vereadora Ivonete Ludgério pela iniciativa da sessão e o uso da analogia da borboleta que se renova, se embeleza e dá novos voos na busca pela autonomia feminina.

“A mulher continua sendo segregada em seus direitos, não é respeitada na rua, em casa, no trabalho, apesar de mais capaz em muitas situações do que muitos homens”, enfatizou João Dantas.

A vereadora Pâmela Vital, integrante da Frente Parlamentar, disse que o objetivo é dialogar mais com a sociedade e que, infelizmente, a violência contra a mulher continua crescendo.

“A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres vai mostrar muitos espaços ainda não conhecidos nessa luta e junto com uma reciprocidade com os homens, que também defendem esta Frente, na busca pela valorização de direitos já garantidos pela Constituição e pela Lei Maria da Penha”, defendeu a vereadora.

A sessão especial também contou com a oferta de serviços de saúde, como a aferição de pressão e exames de glicemia e com um coquetel oferecido aos presentes no Salão Nobre da Câmara.