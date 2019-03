Câmara Criminal terá 84 processos na sessão desta quinta

Da Redação com Ascom. Publicado em 6 de março de 2019 às 20:46.

A 13ª Sessão Ordinária da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba terá, na pauta de julgamentos, 84 processos físicos, destes, a maioria de Apelação Criminal, seguida de Apelação Infracional, Agravo em Execução Penal, Exceção de Suspeição e Recurso Criminal em Sentido Estrito.

A sessão acontecerá nesta quinta-feira (07), a partir das 9h, no primeiro andar do Anexo Administrativo do TJPB.

São membros integrantes da Câmara Criminal os desembargadores Ricardo Vital de Almeida (presidente), Carlos Martins Beltrão Filho, Arnóbio Alves Teodósio, João Benedito da Silva e Joás de Brito Pereira Filho.

O juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa participará dos julgamentos em substituição ao desembargador Arnóbio Teodósio, que se encontra de férias. As sessões do órgão fracionário acontecem nas terças e quintas-feiras.

Para ter acesso à pauta, com o número do recurso e nome das partes, clique na palavra-chave sessão.