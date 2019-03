Cai número de mortes por AVC entre mulheres de 30 e 69 anos no país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O AVC (Acidente Vascular Cerebral) e as doenças cardíacas estão matando menos as mulheres com idade entre 30 e 69 anos no país.

Estudo do Ministério da Saúde mostra que, no período de 2010 a 2016, a taxa de óbitos por AVC caiu 11% e, por doenças cardíacas, 6,2%. As informações são da Agência Brasil.

Os dados do estudo Saúde Brasil 2018, divulgados nesta sexta-feira (8), registram que o índice para AVC caiu de 39,5 para 35,2 óbitos por 100 mil habitantes do sexo feminino. As doenças cardíacas apresentaram queda de 55 para 51,6 óbitos por 100 mil.

Apesar da queda, as duas doenças continuam sendo as que mais matam a população feminina entre 30 e 69 anos. As doenças cardíacas e o AVC são classificadas como doenças crônicas não-transmissíveis, sendo preveníveis.

Esse grupo tem quatro fatores de risco em comum, que são o tabagismo, a atividade física insuficiente, o uso nocivo do álcool e a falta de alimentação saudável.

No Brasil, as doenças crônicas não-transmissíveis causaram 54% de todas as mortes no ano de 2016. Na faixa etária de 30 a 69 anos, provocaram 56,1% dos óbitos.

O Ministério da Saúde tem um plano de ações estratégicas para o enfrentamento dessas doenças. O plano tem como uma das principais ações a expansão da atenção básica.