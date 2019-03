CadÚnico estuda descentralizar ações em Campina Grande

A Secretaria Municipal da Assistência Social de Campina Grande (Semas), por meio do Cadastro Único (CadÚnico), realizou na última semana uma capacitação para os técnicos da assistência da pasta, com foco no programa federal Bolsa Família e no perfil do beneficiário.

De acordo com o coordenador do Cadastro Único, Rubens Nascimento, a capacitação com os técnicos das unidades da Semas foi realizado para unificar o entendimento da legislação referente as prerrogativas do CadÚnico e as finalidades da base nacional, com o foco maior no Bolsa Família, tendo em vista que Campina Grande possui cerca de 20 mil famílias beneficiárias.

– Foi um momento único, na perspectiva de estarmos melhorando o formato de atendimento e dialogando com a unidades, no sentido de compreender melhor o nosso usuário comum da pasta de Assistência Social e claro que viabilizando sempre um atendimento mais célere, dentro de cada competência, e também numa visão intersetorial – frisou.

Rubens confirmou também que há um diálogo para descentralizar as ações do Cadastro Único, para atender os usuários em outros pontos da cidade, potencializando, assim, os serviços.

– Iremos fazer de forma experimental o processo de descentralização das atividades do CadÚnico, levando o cadastro para aqueles que nunca o fizeram como também a atualização cadastral, para os que já são beneficiados. Serão levados à descentralização do cadastros as unidades dos Cras dos distritos de São José da Mata e Galante – explanou.

*Informações da Campina FM