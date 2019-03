Bruna Marquezine volta ao Instagram após post de Maisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Bruna Marquezine, 23, reativou nesta sexta-feira (8) sua conta no Instagram após a polêmica em torno de um suposto beijo que teria ocorrido entre seu ex, o jogador Neymar, 27, e a cantora Anitta, 25, no mesmo camarote em que estava a atriz, na Marquês da Sapucaí, no Rio, durante o Carnaval.

“Não esperava sair do meu momento de recolhimento hoje, estava pronta pra só ouvir, absorver, mas fui surpreendida pela mensagem de uma jovem mulher que admiro muito, a Maisa. E a mensagem dela me emocionou de uma forma inesperada, não só pelo conteúdo de extrema delicadeza e maturidade e pelo apoio, mas porque ela me enche de esperança nas próximas gerações e me inspira”, afirmou a atriz em seu primeiro post após o retorno à rede social.

Marquezine desativou sua conta no Instagram na noite da última segunda-feira (4) pouco depois de curtir uma publicação do promoter David Brazil, que insinuava haver um romance entre Neymar e Anitta. Primeiro, a atriz deixou de seguir a cantora e depois desativou sua conta na rede social.

Desde então, Marquezine mantinha apenas sua conta no Twitter, onde recebeu uma homenagem da atriz e apresentadora Maisa Silva, 16, nesta sexta, por conta do Dia Internacional da Mulher, sendo marcada pela jovem com a hashtag #ElaMeInspira ao lado de nomes como o da cantora Iza, 28, e da ativista Luisa Mell, 40.

“Ô menina, se você soubesse o quanto aprendo com você e o tamanho do orgulho que carrego no peito do caminho que você está trilhando! Obrigada!”, respondeu Marquezine, que também já tinha comentado um outro post de Maisa criticando a hipocrisia de alguns machistas durante as comemorações do Dia da Mulher.

Horas depois, Marquezine reativou sua conta no Instagram e postou uma mensagem agradecendo Maisa e falando sobre o Dia da Mulher:

“Hoje é dia de lembrar que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Não queremos flores, queremos que parem de nos matar, que nos respeitem”, afirmou.

“Mas além de tudo isso aproveitemos hoje, mulheres, para aplaudir aquelas que na história tanto fizeram por nós, nos permitindo estar aqui hoje usufruindo dos nossos direitos e lutando por mais. Para essas sim deixemos os parabéns e toda nossa gratidão. Nunca serão esquecidas! E aplaudo também aquelas que são exemplos lindos hoje e continuam resistindo e caminhando em direção a evolução. Como a Maisa”, completou a atriz.

POLÊMICA

Nos últimos dias, Bruna também usou sua conta no Twitter para postar um texto da cantora americana Taylor Swift, 29, apontando como os comentários de internautas podem ser nocivos.

“Pode inundar seu cérebro com imagens do que você não é, como está falhando ou com quem está em um local mais frio do que você”, afirmava.

Marquezine não comentou, no entanto, o suposto beijo envolvendo Neymar e Anitta. A cantora chegou a desmentir e afirmou que não é amiga da ex do jogador, mas depois admitiu que pode tê-lo beijado sim:

“Não só ele, mas metade do camarote, 50%. Eu falei que se fosse para fazer uma lista de pessoas que eu beijei, ia ter que fazer uma bíblia”, disse.