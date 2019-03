Boneco gigante de Bolsonaro é recebido com aplausos e vaias no Recife

KLEBER NUNES

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) – Um dia depois de ser hostilizado nas ladeiras de Olinda (PE), o boneco gigante representando o presidente Jair Bolsonaro (PSL) desfilou nas ruas do Recife Antigo nesta terça-feira (5).

A alegoria foi a última a aparecer antes do cortejo, que teve cerca de 30 bonecos. Quando surgiu ao lado da boneca da primeira dama, Michelle Bolsonaro, foi recebido com aplausos e vaias.

Sem seguranças particular, a escultura desfilou acompanhada por cerca de 15 policiais militares divididos em cada lado do cortejo. Em Olinda, mesmo com esquema especial o “Jairzão” foi atacado com latas de cerveja e gelo.

Apoiadores do presidente gritavam “mito, mito” e aproveitavam para tirar fotos com o “Jairzão”, enquanto foliões contrários ao político faziam gestos obscenos e cantavam “ai, ai, ai, Bolsonaro é o carai”.