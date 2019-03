Bolsa fecha acima de 99 mil pontos pela primeira vez

Em um dia de ganhos no mercado financeiro, a bolsa de valores bateu recorde e fechou pela primeira vez acima de 99 mil pontos.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta sexta-feira (15) aos 99.137 pontos, com alta de 0,54%. Apenas nesta semana, o indicador subiu 3,96%.

Essa foi a segunda semana seguida que o Ibovespa se valorizou. No início do mês, a bolsa registrou volatilidade em meio a tensões no mercado doméstico e na economia global.

No mercado de câmbio, o dia também foi marcado pelo otimismo. O dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 3,821, com queda de R$ 0,027 (-0,71%). Apesar de ter subido ontem (14), a divisa fechou a semana com recuo acumulado de 1,28%. Nas últimas três semanas, a moeda norte-americana tinha se valorizado.

Leilão de aeroportos

Os indicadores refletiram o desempenho do leilão de 12 aeroportos, realizado hoje pela manhã. Os terminais foram arrematados por R$ 2,377 bilhões, com ágio médio de 986% em relação ao valor mínimo fixado para o leilão.

Em vez de serem leiloados individualmente, os aeroportos foram vendidos em três blocos, dos quais dois foram comprados por consórcios estrangeiros.