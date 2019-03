Blocos tradicionais e estreantes ocupam as ladeiras de Olinda

KLEBER NUNES

OLINDA, PE (FOLHAPRESS) – Enquanto o Galo da Madrugada anima as principais ruas do centro comercial do Recife neste sábado (2), blocos bem menores, alguns tradicionais e outros estreantes, também farão a alegria de milhares, mas na cidade de Olinda (PE).

Criado no período da ditadura militar no Brasil, o Eu Acho é Pouco é famoso por levar para a folia crítica a políticos e a defender bandeiras da esquerda. Com o conhecido dragão gigante, o bloco vermelho e amarelo ocupa as ladeiras de Olinda na manhã deste sábado.

Também bastante procurado por foliões pernambucanos e turistas, o Bloco da Lama se concentra, também nesta manhã, em frente ao Mosteiro de São Bento. Como o nome da agremiação já revela, a proposta é dançar frevo melado de argila.

À tarde, um dos mais famosos blocos de Olinda desafia os resistentes: o Ceroulas sai às 16h da rua do Sol e percorre as principais vias do sítio histórico. Quase sexagenário, o bloco só permitia que homens desfilassem nas décadas de 1960 e 1970, mas hoje mulheres também brincam.

Centro histórico da capital pernambucana, o bairro do Recife Antigo reúne neste sábado centenas de blocos, grupos de maracatu, caboclinho, côco e afoxé. Os desfiles começam a partir das 15h.

A região conta com três polos, além do principal palco da festa recifense, que fica no Marco Zero, e que a partir das 18h receberá nomes como Roberta Sá, Fafá de Belém e Paralamas do Sucess