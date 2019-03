Bloco Jacaré do Açude Velho arrasta uma multidão em Campina Grande

Há nove anos surgiu em Campina Grande o Bloco do Jacaré do Açude Velho com algumas dezenas de foliões. Com o passar anos, mais gente foi se integrando ao bloco, e na sua nona edição uma multidão foi arrastada pelo Jacaré do Açude Velho.

De acordo com os organizadores mais de 30 mil foliões desfilaram na tarde da terça-feira, dia 05, encerrando o Carnaval 2019.

O bloco desfilou às margens do Açude Velho, este ano fez uma homenagem a Baixinho do Pandeiro e contou com a participação da Banda Maracatu.

Alegria e descontração tomaram conta dos participantes, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos festejando o Jacaré, dono do bloco com muita criatividade nas fantasias, as mais inusitadas.

Este ano o número de foliões superou as expectativas da organização. No entanto, os dirigentes esperam que 2020 o Jacaré do Açude Velho ultrapasse o número de participantes, quando vai ser comemorado os 10 anos do bloco.