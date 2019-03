Bispo auxiliar do Distrito Federal celebra missa no 22º Crescer 2019

O bispo auxiliar do Ordinário Militar do Brasil, Dom José Francisco Falcão, celebrou a primeira missa do 22º Crescer 2019. De Brasília, no Distrito Federal, esta foi a primeira participação do bispo no Encontro da Família Católica, que acontece todos os anos, no período de carnaval, em Campina Grande, na Paraíba.

“Famílias que vêm para o Crescer, vocês estão vindo com o tesouro, que é vossas famílias, para ser renovado neste encontro”, disse Dom José Francisco aos cerca de 10 mil fiéis que lotaram a casa de shows Spazzio.

Durante a celebração, o bispo ainda falou sobre os pecados da língua, como a fofoca, maledicência, mentiras, injúria, difamação e bajulação.

A missa ainda foi concelebrada pelos padres Luciano Guedes e Francisco da Assis, da Diocese de Campina Grande, diácono Danilo César, também da Diocese de Campina Grande e demais ministros de eucaristia e seminaristas.

A programação da tarde foi iniciada com a pregação do casal de missionários do Santuário da Divina Misericórdia, de Sergipe, Ricardo e Eliana Sá, com o tema “Ser feliz na vida a dois”.

A manhã do primeiro dia ainda contou com show de Celione David, da Diocese de Guarabira, recitação do terço e adoração e benção com o Santíssimo Sacramento conduzida pelo Diácono Eduardo Henrique, fundador da Comunidade em Adoração, de João Pessoa, e o missionário Raoni Mendes, também da Comunidade em Adoração.

A 22ª edição do Crescer – o Encontro da Família Católica, promovido pela Comunidade de São Pio X, da Diocese de Campina Grande, acontece nos dias 3, 4 e 5 de março, no período carnavalesco, na casa de shows Spazzio, em Campina Grande.

O evento abordará, este ano, o tema “Família – Amor que constrói santuários”, com a proposta de fortalecer as famílias cristãs diante dos desafios da atualidade.